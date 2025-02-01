في سابقة.. مصر تحقق رقما قياسيا بمعدلات الإنجاب

شفق نيوز/ في سابقة من نوعها، أعلن وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، عن انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني في مصر، حيث كشف عن عدم تجاوز أعداد المواليد حاجز الـ 2 مليون مولود سنويا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007.

وكشف عبد الغفار أن أعداد المواليد خلال عام 2024 انخفضت إلى 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ 2.045 مليون مولود في 2023، بمعدل انخفاض قدره 77 ألف مولود، أي بنسبة 3.8%.

ويعدّ هذا أقل معدل إنجاب منذ عام 2007، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي في عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة بـ 2.54 مولود في 2023؛ ما يعكس تحولا مجتمعيا نحو التخطيط الأسري الواعي.

يُذكر أن مصر سجلت مؤخرا ثامن أعلى معدل مواليد في العالم، وهو ما يعادل 4 مواليد في الدقيقة، أو 255 مولودا كل ساعة، أو 6000 مولود يوميا.