في رمضان ستكون "شديدة".. فيفي عبده تدعو المقربين منها لقراءة القرآن

شفق نيوز/ مفاجأة كبيرة تقدمها الفنانة المصرية فيفي عبده في رمضان المقبل، حيث تعود للدراما بعد غياب 3 سنوات وفي مسلسل نال إعجابا جماهيريا في الجزء الأول الذي عرض الموسم الماضي.

وكشفت الفنانة المصرية في حديث مع موقع "العربية.نت" مشاركتها في الجزء الثاني لمسلسل "العتاولة"، كما كشفت بعض الملامح من الشخصية التي تقدمها، حيث أكدت أنها تجسد شخصية سيدة شعبية تدعى "شديدة"، تتصف بالشدة وقوة الشخصية وثرية، وهذا ما جعل لها نفوذا بالمنطقة التي تعيش بها بمدينة الإسكندرية.

كما أضافت فيفي بالقول إن ترشيحها لهذا الدور جاء من المخرج أحمد خالد موسى، الذي تتعاون معه للمرة الأولى، حيث التقت به قبل تصوير المسلسل وأخبرها بشكل سريع عن بعض تفاصيل الدور المرشحة له، مضيفة أنها وجدت أنه دور مناسب لها بشكل كبير، وقادرة على أن تقدمه بشكل مميز.

وتابعت أن الذي ساعدها في إتقان تلك الشخصية التي سوف تكون مفاجأة رمضان 2025، هو السيناريو المكتوب بحرفية شديدة، والذي لم يترك كبيرة أو صغيرة حول شخصية تلك السيدة المتجبرة، موضحة أن الفريق المساعد للمخرج أحمد خالد موسى قدم لها كافة التفاصيل التي تُظهر الشخصية بشكل لافت للجمهور، سواء من الملابس والأكسسوارات وغيرها.

وأكدت النجمة الشهيرة أنها منسجمة بشكل كبير مع أبطال المسلسل، التي تتعاون مع أغلبهم للمرة الأولى، ومن بينهم الفنان أحمد السقا، مضيفة أنه صاحب شخصية جميلة على كافة الصعد، ولا يتصف بالشهامة فقط، بل كريم للغاية، ويحاول طوال الوقت أن يساعد كل فريق العمل حتى يظهر الجميع في أفضل مستوى ممكن.

الخوف من الحسد

وعن أكثر ما يخيفها، أكدت الفنانة المصرية أنها تخاف من الحسد بشكل كبير، ودائماً تطلب من الأشخاص الذين يتعاونون معها أن يقرأوا بعض الآيات القرآنية، ويتمسكوا ببعض الأدعية التي تبطل العين الحاسدة.

يذكر أن مسلسل "العتاولة 2" من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده وزينة ومصطفى أبو سريع وأحمد كشك، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وسوف يعرض في شهر رمضان المقبل عبر شاشة mbc، وبعض المنصات الإلكترونية.

يشار إلى الفنانة بدأت حياتها راقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، وظهرت للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم "الرسالة" عام 1976، ثم أُسندت إليها البطولات السينمائية، حيث كانت انطلاقتها في فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" مع الفنان الراحل أحمد زكي.

تنوعت أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، وقدمت عدة مسلسلات وأفلام، كما شاركت في بطولة مسرحية "حزمني يا" مع الفنان محمد هنيدي.