في ذكرى إنشائه الـ25.. مزايا غوغل الامريكي وما لا تعرفه عن الشركة

شفق نيوز/ احتفل محرك البحث غوغل اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 بالذكرى الـ25 لإنشاء Google وذلك في تقليد تحرص فيه الشركة على الاحتفال به سنويا، وقد خصصت شركة غوغل "دودل" مخصص لذلك يظهر على واجهة محرك البحث عند فتح الموقع الإلكتروني الخاص بها.

في 27 سبتمبر 1998، أسس لاري بايج وسيرجي برين شركة جوجل، وذلك داخل جراج منزل "برين" في كاليفورنيا، ومنذ ذلك الوقت أصبحت غوغل واحدة من أكبر الشركات في العالم، وأكثرها تأثيرًا على حياتنا اليومية.

معلومات عن Google

هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل.

يقع المقرّ الرئيسي للشركة، والذي يحمل اسم غوغل بليكس، في مدينة "ماونتن فيو" بولاية كاليفورنيا.

وصل عدد موظفيها الذين يعملون دوامًا كاملًا في 31 مارس عام 2009 إلى 20,164 موظفًا.

- تأسست هذه الشركة على يد كل من لاري بايج وسيرجي برين عندما كانا طالبين بجامعة ستانفورد.

-في 19 من أغسطس عام 2004، طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام ابتدائي، لتجمع الشركة بعده رأس مال بلغت قيمته 1.67 مليار دولار أمريكي، وبهذه القيمة وصلت قيمة رأس مال الشركة بأكملها إلى 23 مليار دولار أمريكي.

-هي واحدة من أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، إلى جانب أمازون، أبل، ميتا، ومايكروسوفت.

-اتخذت الشركة شعارًا غير رسمي «لا تكن شريرًا» (بالإنجليزية: Don't Be Evil)‏ حيث وضعه أحد الموظفين السابقين ويُدعى بول باوكايت، وهو أيضًا أول مهندس لخدمة البريد الإلكتروني جي ميل في أكتوبر 2015.

- في عام 2006، استحوذت شركة غوغل على شركة كي هول إنك التي طورت منتجًا يحمل اسم إيرث فيور والذي أعادت شركة غوغل طرحه تحت اسم غوغل إيرث في عام 2005.

- في أواخر عام 2006، اشترت شركة غوغل موقع الويب اليوتيوب الخاص بأفلام الفيديو مقابل 1.65 مليار دولار أمريكي.

- كما استحوذت في 2014 على شركة ديب مايند للتكنولوجيا وحولتها إلى جوجل ديب مايند

- في سبتمبر عام 2007، طرحت شركة غوغل خدمة آد سينس فور موبايل التي توفرها لشركائها المتخصصين في مجال النشر لكي تمنحهم القدرة على كسب الربح من مواقع الويب الخاصة بهم من خلال إدراج الإعلانات النصية الخاصة بالأجهزة المحمولة بها. علاوةً على ذلك.