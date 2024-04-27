في حفل خاص بالمجوهرات.. نانسي عجرم تتألق بـ"ماسة" نادرة من "تيفاني"

شفق نيوز/ ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، متزينة بماسة نادرة يبلغ وزنها أكثر من 80 قيراطاً في حفل نظّمته دار Tiffany&Co في كاليفورنيا بمناسبة إطلاق مجموعتها الجديدة من المجوهرات.

وكانت Tiffany&Co أعلنت في بداية العام 2023 عن اختيارها للنجمة نانسي عجرم كأول امرأة عربيّة من بين سفيراتها، وشاركت نانسي في هذا الإطار مؤخراً بإطلاق مجموعة مجوهرات Blue Book 2024 Celeste Collection الذي أقيم في بيفرلي هيلز بحضور صديقات وأصدقاء الدار من النجوم العالميين أمثال: أنيا تايلور-جوي، ريس ويذرسبون، روزي هنتنغتون وايتلي، إميلي بلانت، آشر، أوليفيا وايلد، فالنتينا فيرير، الذين تزيّنوا جميعاً بقطع مجوهرات فاخرة تحمل توقيع الدار.

اختارت نانسي عجرم لهذه المناسبة ثوباً أسود حمل توقيع Alexander McQueen، وهي نشرت عبر صفحتها على موقع إنستغرام مجموعة صور مُشيرةً إلى هذه المُناسبة الاستثنائية التي سمحت لها بأن تتزيّن بعقد Lucida Star الذي يتوسطه حجر ماسي نادر يفوق وزنه 80 قيراطاً. وقد نسّقته مع أقراط ماسيّة وخاتم سوليتير يزيّنه حجر ماسي يفوق وزنه 12 قيراطا.