في حدث ملفت.. أمريكا تكرم "سامسونج"

شفق نيوز/ منحت وكالة حماية البيئة الأمريكية، شركة سامسونج جائزة الالتزام المؤسسي الاستثنائية "إنيرجي ستار" ENERGY STAR، تقديراً لالتزامها طويل الأمد ومتعدد المجالات، لإظهار حرصها على الريادة والشراكة مع "ENERGY STAR"، وجهودها للحد من تغير المناخ.

وتقول الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تؤمن أن معالجة أزمة المناخ تتطلب من الشركات اتباع نهج شامل، في حين تم إنشاء هذه الجائزة الفريدة والمرموقة لتكريم الشركات التي تغطي إنجازاتها التراكمية والمتفوقة في مجال كفاءة الطاقة على كامل نطاق برنامج "ENERGY STAR" التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية.

وفي العام 2021، كانت سامسونج الشركة الوحيدة التي تفوز بهذه الجائزة، علماً أنها تم منحها آخر مرة منذ تسع سنوات.

وتم تقديم جائزة الالتزام المؤسسي تقديراً للعلاقة القوية والمفيدة القائمة بين سامسونج والبرنامج، ما أدى إلى حصولها على ثماني من جوائز التميز المستدام كأفضل شريك للعام منذ 2013.

وقال كي إس تشوي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج للإلكترونيات في شمال أفريقيا: "إن سامسونج تلتزم بالإسهام للحد من تغير المناخ من خلال منتجاتنا وممارساتنا وعملياتنا، خاصة في مجال كفاءة الطاقة. ونفخر بحصولنا على هذه الجائزة الاستثنائية والمرموقة، في الوقت الذي نلتزم فيه بمواصلة رفع مستوى كفاءة الطاقة كجانب مهم في الجهود الرامية لمعالجة تغير المناخ".

ومن خلال التحسينات المستمرة في الكفاءة، والتغييرات المتواصلة في عمليات التوزيع والتصنيع والإصلاح وإعادة التدوير، تعمل سامسونج على تقليل تأثير الأجهزة المستخدمة من قبل العملاء، كما يشير البيان.

وأضافت، منذ العام 2009، أسهمت جهود تحسين كفاءة منتجات سامسونج في تجنب نحو 270 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال استخدام منتجات الشركة. وتصل هذه التخفيضات إلى أكثر من ضعف كمية انبعاثات غازات الدفيئة التي كانت مطلوبة لتصنيع تلك المنتجات خلال نفس الفترة الزمنية.

وفي العام 2020، كان لدى سامسونج 303 نماذج تم تطويرها على قاعدة "Energy Star"، بما في ذلك 100% من الأجهزة اللوحية والغسالات التي تتم تعبئتها من الأمام وجلايات الصحون، و 86% من الثلاجات، و 78% من الغسالات التي تتم تعبئتها من الأعلى، و 54% من أجهزة تجفيف الملابس، والتي حصلت جميعها على الاعتماد من "Energy Star"*. وعلاوة على ذلك، تعمل سامسونج على تطوير كفاءة الطاقة من خلال المنتجات المبتكرة المتطورة، ومنها منتجات التبريد من الجيل التالي التي حصلت على جائزة التكنولوجيا الناشئة لأجهزة الضغط المتقدمة في العام 2020.

وتقول الشركة إنها تلتزم أيضاً بالحد من التأثير المناخي لعملياتها وسلسلة التوريد الخاصة بها. وعملاً بالتزامها للوفاء بتعهداتها في العام 2018، تستخدم الشركة الطاقة المتجددة بنسبة 100% لتشغيل مواقع العمل الخاصة بها في الولايات المتحدة والصين وأوروبا. ونتيجة لذلك، أصبحت تحتل المرتبة الأولى في برنامج الشراكة للطاقة الخضراء التابع لوكالة حماية البيئة.

وعلاوة على ذلك، دخلت الشركة في شراكة مع الوكالة ذاتها للإسهام في تطوير "مساحة المستأجرين" Tenant Space ضمن برنامج "Energy Star"، وهو حل مبتكر لتحسين إدارة الطاقة في مساحة البناء المؤجرة، ما قد يؤدي إلى الارتقاء بكفاءة الصناعة.

ويعتبر كلاً من "سامسونج 837" ومركز التسويق العالمي للتميز في مدينة نيويورك، ومركز حلول سامسونج في واشنطن العاصمة، ومركز اتصال العملاء في سيمبسونفيل بولاية كارولاينا الشمالية، وسامسونج في بلانو بولاية تكساس، من المواقع التي تحظى بالاعتراف من قبل "Energy Star" أو حل "Tenant Space". وتوضح هذه الشراكة مدى التزام الشركة إزاء التقليل من بصمتها البيئية لمساحات مكاتبها بالإضافة إلى منتجاتها.

وقال مارك نيوتن، رئيس إدارة الاستدامة في سامسونج بأمريكا الشمالية: "إننا سعداء للغاية للحصول هذا الإعتراف من قبل وكالة حماية البيئة. وسنواصل تعزيز جهودنا في مجال الاستدامة في جميع أنحاء البلاد، لاسيما وأننا نؤمن بأهمية دعم المبادرات التي تحدّ من تغير المناخ، والالتزام بممارسات الأعمال التي ستضمن مستقبلاً صحياً للجميع".

وقال مايكل ريغان، مدير وكالة حماية البيئة: "يؤكد الشركاء الحائزون على جائزة "Energy Star" للعالم، أن تقديم الحلول المناخية الحقيقية يضمن المنافع التجارية الجيدة، ويعزز نمو الوظائف. وهذا ما قام به الكثيرون منهم منذ سنوات، ليكونوا ملهمين لنا للالتزام بمعالجة أزمة المناخ وقيادة الطريق نحو الاقتصاد القائم على الطاقة النظيفة."

وفي الوقت الذي تمثل فيه جائزة الالتزام المؤسسي من "Energy Star" اعترافاً بالإنجازات المتراكمة التي حققتها الشركة، فإنها تعد أيضاً دعوة للعمل، لأنها تحث الحاصلين عليها لمواصلة تحقيق التقدم في هذا المجال، ووضع معيار للاعبين الآخرين في الصناعة للالتزام به. وتلتزم سامسونج بمواصلة شراكتها المؤثرة مع وكالة حماية البيئة و "Energy Star " في السنوات القادمة، وتتطلع إلى التعاون مع نظيراتها ومنافسيها من الشركات في هذه الصناعة لإحداث التغيير المنشود من خلال كفاءة الطاقة والتخفيف من خطر تغير المناخ.

*ينطبق على أجهزة سامسونج الحالية المباعة في الولايات المتحدة.