في حدث اول من نوعه.. طالب جامعي بكركوك يفوز بالجائزة الكبرى (صور)

شفق نيوز/ أجرت كلية القلم الجامعة في كركوك، يوم الاربعاء، سحبة على جوائز قيمة من بينها سيارة حديثة والتي فاز بها أحد الطلبة، في حدث هو الاول من نوعه في الجامعة.

وقال محمد صالح، طالب مرحلة ثالثة في التحليلات المختبرية في الجامعة، لوكالة شفق نيوز، انه فاز بالجائزة الكبرى وهي سيارة نوع MG فيما فاز زملائه بعشرات الدرجات الهوائية، في هذه الفعالية التي تجريها الجامعة سنوياً.

واضاف "لم أتوقع ان أفوز بالجائزة الكبرى من بين مئات الطلبة".

واشار مراسل وكالة شفق نيوز، الى ان هذه السحبة خُصصت لطلاب المراحل الثانية والثالثة والرابعة، وستكون هناك سحبة في الاسابيع المقبلة لطلبة المرحلة الاولى ومن ضمن جوائزها سيارة ايضا.

وكذلك هناك سيارة أخرى لطلبة الاقسام الطبية، بالإضافة إلى سيارتين لسحبتان خاصة بالاساتذة والموظفين ايضا عن طريق الاشتراك وفرز الاسماء بطريقة السحب اليدوي.