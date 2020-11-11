في حال رفضه الخروج.. هل سيُساق ترامب بالقوة من البيت الابيض؟

Category: منوعـات

Date: 2020-11-11T09:46:35+0000

شفق نيوز/ حذرت حملة الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، من أن يُساق دونالد ترامب المنتهية ولايته بالقوة إلى خارج البيت الأبيض، وذلك ردا على تقارير أفادت بأن ترامب قد يرفض الإقرار بالهزيمة. فما السيناريوهات المتوقعة حال رفض الخروج من البيت الأبيض؟

نقلت مجلة "نيوزويك" عن مصادر حكومية، إنه في حال الوصول إلى هذا السيناريو فإن الخدمة السرية هي التي ستُخرج ترامب من البيت الأبيض إذا رفض مغادرته بعد إتمام وإنهاء ولايته الرسمية.

وحسب المجلة، فإن "التعديل الـ20 للدستور الأمريكي ينص على أن ترامب أو أي رئيس آخر يفقد ولايته في 20 يناير ظهرا، وإذا حاول البقاء بعد ذلك، فإن الحرس نفسه الذي كان مكلفا بحماية صاحب المنصب الأعلى في البلاد، عليه أن يطرده.

ونقلت "نيوزويك" عن مسؤول سابق شارك في عملية انتقال السلطة بين الرئيس السابق باراك أوباما وترامب، قوله: "سيرافقه أفراد الخدمة السرية إلى خارج البيت الأبيض، وسيعاملونه كأي رجل عجوز يتجول في الممتلكات".

وأوضحت المجلة أنه "لم يسبق لذلك مثيل في الولايات المتحدة، ولا يوجد تهديد وشيك بحدوث ذلك في يناير المقبل، ولكن هناك خطة قائمة في حال منع انتقال السلطة".

لجأ البعض إلى محامين للحصول على مشورة، من بينهم عضو جمهوري سابق في الكونجرس كان قلقًا للغاية، حتى أنه تواصل مع علماء دستور بارزين لمعرفة ما إذا كان هناك آلية لعزل ترامب بالقوة من منصبه.

أوضح السياسي الجمهوري أن هذه المرة الأولى منذ أكثر من 200 عام التي يفكر فيها الساسة والمشرعون الأمريكيون في طريقة لعزل الرئيس بالقوة، وقال: "لكننا لا نعيش في أوقات عادية، ترامب بالتأكيد ليس رئيسًا عاديًا، ينبغي أن نكون مستعدين لما لا يمكن تصوره".

related

ترامب: أنا الشخص "الأقل عنصرية" في العالم

Date: 2019-07-30 19:49:22

ترامب يغرد عن "حشرة البق".. ويهاجم منتقدي منتجعاته

Date: 2019-08-28 20:47:44

معاناة ترامب خلال الاستحمام تدفع لتغيير قانون أمريكي

Date: 2020-08-13 18:15:18

أشهر متحف شمع في العالم يخلع الزي الرئاسي عن ترامب

Date: 2020-11-08 13:18:36

راتب وحماية مدى الحياة.. تعرف على امتيازات ترامب التقاعدية

Date: 2020-11-09 12:57:15