في حادثة غريبة .. انشطار طائرة إلى نصفين أثناء هبوطها

شُطرت طائرة شحن للبريد والطرود إلى جزأين خلال هبوط اضطراري على مدرج مطار "سان خوسيه" في كوستاريكا، أمس الخميس، دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا.

وقال رئيس إدارة المطافئ الكوستاريكية، هكتور تشافيز، للصحفيين إن "الشخصين (اللذين كانا على متن الطائرة) بصحة جيدة"، بعد الحادث الذي أدى إلى إغلاق المطار مؤقتا.

وصرح غويدو فاسكويز، أحد رجال الإنقاذ في الصليب الأحمر، أن الرجلين اللذين يشكلان الطاقم يحملان جنسية غواتيمالا، ونقلا إلى المستشفى لفحصهما، في إطار إجراء وقائي.

بدوره أفاد جوليان بيليارد، مدير العمليات والأمن في شركة "آيريس" العامة، التي تدير مطار سان خوسيه، أن قبطان طائرة البوينغ-757 التابعة لمجموعة "دي أتش أل" الألمانية، أبلغ عن مشكلة في النظام الهيدروليكي، وطلب عودة الطائرة بعد 25 دقيقة على إقلاعها من هذا المطار متوجهة إلى غواتيمالا.

وخلال الهبوط الاضطراري قبيل الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، انزلقت الطائرة وانحرفت عن المدرج وانشطرت إلى جزأين.

وأدى الحادث إلى توقف كامل للعمليات في مطار "خوان سانتاماريا" (في سان خوسيه) لحوالى خمس ساعات ونصف الساعة، مما أثر على نحو مئة رحلة جوية و8500 مسافر.

وعادت حركة المطار إلى طبيعتها "للقادمين والمغادرين" حسب ريكاردو هيرنانديز، المدير العام لشركة آيريس.