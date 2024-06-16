في أجواء العيد اللاهبة.. رجال يعملون بالحديد والنار (صور)

شفق نيوز/ في كل عيد، تتجسد قصة جديدة، وهذه المرة لدى رجال يعملون بالحديد والنار في قلب مدينة الحلة مركز محافظة بابل في العراق.

وتحت درجات حرارة مرتفعة وغياب الكهرباء، ينتج هؤلاء الحرفيون أدواتهم التقليدية بأيديهم ببراعة.

ويبدأ يومهم الصباحي، حيث تعلو الأصوات ويشتعل الفحم لتبدأ الأدوات بالتشكل تحت أيديهم.

كما تستخدم النار لتسخين الحديد، بينما يرتفع ضياء الشمس، مما يجعل هذا العمل أكثر تحديًا وصعوبة.

ورصدت عدسة الزميل كرار جبار، لقطات معبرة عن جهود مضنية، لصناعة الأدوات الزراعية والأحزمة والجرافات والمناجل.