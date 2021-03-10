في جريمة مروعة.. أم أرجنتينية تقتل طفلتها ضمن طقس "شيطاني"

شفق نيوز/ جريمة صادمة لا يقدم على ارتكابها حتى من فقد عقله، إلا أن أماً وزوجها تجردا من إنسانيتهما وجعلا من طفلتهما حقل تجارب "شيطانية".

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تفاصيل هذه الجريمة المروعة، حيث لقيت طفلة أرجنتينية عمرها ثلاث سنوات حتفها، بعد أن قامت والدتها مع زوجها بغرس إبرتين في قلبها ورئتها، في إطار طقوس شعوذة "شيطانية".

واعتقلت الشرطة الأرجنتينية الأم والرجل، وهو ليس بوالد الطفلة، لأنهما تسببا بوفاة الطفلة الصغيرة، بعد معاناة صحية لا تطاق.

وكشف تقرير الطب الشرعي، أن الطفلة مايا فاليخوس، تعرضت لغرس إبرتين في عضوين شديدي الحساسية من الجسم؛ وهما الرئة والقلب، لتفارق الطفلة الحياة من جراء توقف عضلة القلب.

والإبرتان اللتان أودتا بحياة الطفلة، تستخدمان في العادة لخياطة كرة القدم، ويصل طول إحداهما إلى عشرة سنتيمترات، وهذه الإبرة المخيفة تم غرسها في قلب الطفلة، أما الإبرة الأخرى فكانت قد غرست قبل فترة، ويرجح أنها تسببت بالتعفن الذي فاقم الحالة الصحية للفتاة وأدى بها إلى الوفاة.

وقالت السلطات في إقليم شاكو، شمالي الارجنتين، إنها تدرس جميع الفرضيات في التحقيق، بما في ذلك ممارسة الطقوس "الشيطانية والشعوذة".

وحاولت الأم، 20 عاما، وزوجها، 19 سنة، أن يهربا بعدما شعرا بقرب إلقاء القبض عليهما، لكنهما وقعا في قبضة الأمن قبل أن يلوذا بالفرار.

والأم حاملٌ في الشهر الرابع، خلال الوقت الحالي، وطلبت عن طريق محاميها، بأن تخضع للتوقيف داخل بيتها، ريثما تنجب، نظرا لتعرضها لما قالت إنه تعنيف، خلال الاعتقال الاحتياطي.

ووصفت النيابة العامة في شاكو، ما تعرضت له الطفلة الصغيرة بالمروع، قائلة إنها عانت كثيرا قبل الوفاة، وأضافت أن ما ارتكب بحقها عدائي للغاية.