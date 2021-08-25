في ثلاث سنوات فقط.. يوتيوب دفع 30 مليار دولار لمنتجي المحتوى

شفق نيوز/ كشفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي الشهير يوتيوب، يوم الاربعاء، أنها دفعت في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 30 مليار دولار من عوائد الإعلانات والترويج والخدمات الأخرى، لمنتج المقاطع المصورة على الموقع.

وقال كبير مسؤولي المنتجات في الموقع، نيل موهان، خلال مقابلة صحفية، إن مسؤولية يوتيوب كمنصة عالمية "توجب علينا أن نكون المكان المناسب".

أعلن موقع يوتيوب، الذراع الإعلامية لشركة غوغل، التابعة لشركة ألفابت، يوم الاثنين الماضي، عن مشاركته مبيعات الإعلانات مع أكثر من مليوني منتج فيديو.

وذكرت الشركة، أنها وضعت الأساس لهذا النمو في المدفوعات من أجل زيادة جاذبية الموقع للمعلنين.

وكان موقع يوتيوب قد بدأ تقسيم مبيعات الإعلانات مع المنتجين للمحتوى في عام 2007، وهو ما أدى إلى تشكيل نظام مترامي الأطراف.

وتعرض هذا النظام للتهديد حينما قاطع المعلنون الموقع على خلفية نشر مقاطع فيديو "غير لائقة".

وفي عام 2018 قلل يوتيوب بشكل كبير من عدد القنوات المدفوعة، وركز على القنوات التي تلتزم بقيود وإرشادات المشاهدة.