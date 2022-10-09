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في بريطانيا.. فنجان قهوة يكشف عن كنز تاريخي

Category: منوعـات

Date: 2022-10-09T10:58:05+0000
في بريطانيا.. فنجان قهوة يكشف عن كنز تاريخي

شفق نيوز/ لم يتوقع زوجان بريطانيان أنهما يسكنان فوق كنز تاريخي، حتى قادهما لاكتشافه فنجان قهوة عن طريق الصدفة.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن الكنز المكون من 264 قطعة نقدية ذهبية مخبأة تحت المطبخ والفضل في اكتشافها يعود الى سقوط فنجان قهوة على أرضية مطبخ منزلهما الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر.

وتسبب الفنجان في كسر جزء من أرضية المطبخ، الأمر الذي جعل الزوج يحاول إصلاحه، ليكتشف عملات معدنية في كوب من الخزف المصقول.

واتصل الزوجان بإحدى الشركات المتخصصة بالمزادات، حيث أكد خبير بأن العملات الذهبية تعود إلى الفترة الواقعة بين عامي 1610 إلى 1727.

كذلك أشار الخبير إلى أن العملات الذهبية تعود لعهود جيمس وتشارلز الأول وحتى جورج الأول، وتقدر قيمة القطع النقدية الذهبية بـ754 ألف إسترليني (836 ألف دولار).

وشهد المزاد الخاص بالعملات إقبالا كبيرا، حيث شارك فيه أشخاص من حول العالم، بحسب الصحيفة البريطانية والتي أشارت إلى تحقيقه رقما جيدا دون الكشف عنه أو هوية المشترين.

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