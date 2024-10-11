في بابل.. اكتشاف موقع لصناعة الزجاج والفخار يعود للعصر العباسي (صور)

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، يوم الجمعة، عن اكتشاف موقع صناعة الزجاج والفخار تعود إلى العصر العباسي في محافظة بابل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن لجنة المتابعة التابعة لهيئة الآثار أجرت زيارة ميدانية للبعثة التنقيبية العاملة في تل أم حمدان بمحافظة بابل، للاطلاع على آخر ما توصلت إليه أعمال التنقيب في الموقع.

وبينت أن البعثة اكتشفت بقايا وحدات بنائية، وعُثر داخلها على بعض اللُقى الأثرية، وكذلك وحدات بنائية أخرى تحتوي على عدد كبير من التنانير بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى فرن لشي الفخار وآخر لصنع الزجاج.

وأشارت إلى أن هذه الوحدات تعود إلى فترة الحكم العباسي المتأخر، بالاستناد إلى اللُقى الأثرية المكتشفة والتي بلغ عددها 195 قطعة متنوعة، موضحة أنه تم توثيق وصف اللُقى واستكمال عمليات الحفر وفق الأسس العلمية المتبعة لضمان توثيق شامل للموقع من خلال الرسم والتصوير.