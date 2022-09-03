في امريكا.. كلب يساعد فتاة على الشفاء من سرطان خطير

شفق نيوز/ ذكرت شبكة "CNN عربية" الأمريكية، يوم السبت، أن كلباً ساعد فتاة شابة بالتغلب على سرطان من النوع الخطير في قلبها.

وأوضحت الشبكة أن الفتاة مارغريت جاكواي البالغة من العمر 20 عاماً، "كانت تعاني من ورم كبير، بحجم البطيخ على قلبها"، وفقاً لما قاله والدها.

فيما تقول وادلتها "هذا شكل عدواني نادر جدًا من ليمفوما هودجكين. في المتوسط في أمريكا هناك حوالي 800 حالة في السنة".

وأشارت الشبكة إلى أن كلب الفتاة الشابة البالغ من العمر ست سنوات، كان عاملاً إيجابياً في شفائها من المرض، مضيفة أن الفتاة تحب كل ما يتعلق بالمسرحيات، والآن عادت إلى ذلك المسار.