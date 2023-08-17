في الإمارات فقط.. 220 الف مليونير تصل ثرواتهم الى 1.2 تريليون دولار

شفق نيوز/ كشف تقرير الثروة العالمية السنوي الصادر عن بنك يو بي إس للعام 2023، إن 220 ألف مليونير ثرواتهم تقدر بـ 1.2 تريليون دولار في الإمارات العربية المتحدة.

وكشف التقرير، أن إجمالي ثروات الأفراد والعائلات في الإمارات العربية المتحدة بلغ 1.2 تريليون دولار العام الفائت، وأن حصة الأصول المالية، ظلت مستقرة نسبياً مشكّلة 56.5% من إجمالي الأصول في الدولة، وأن عدد المليونيرات في الإمارات بلغ 220753 شخصاً في 2022، والذين يملكون أصولاً صافية بأكثر من مليون دولار.

وفي فئة المليون إلى 5 ملايين دولار، عددهم في الإمارات 194,327 شخصاً، أما فئة ما بين 5 إلى 10 ملايين دولار فعددهم في الإمارات 16,609، وأخيراً 8,835 في فئة ال 10 إلى 50 مليون دولار.

أما ذوي الملاءة المالية العالية (ممن ثرواتهم تتجاوز 500 مليون دولار) فعددهم 48 مليونيراً، مقابل 334 مليونيراً ثرواتهم تتراوح بين 100 و500 مليون دولار، و600 آخرون يملكون بين 50 و100 مليون دولار.