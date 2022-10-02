في الإمارات.. بيع صقر بأكثر من ربع مليون دولار (صور)

شفق نيوز/ شهدت الدورة الـ19 من معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، يوم الاحد، بيع صقر فريد من نوعه بمبلغ ضخم.

وذكرت وسائل اعلام اماراتية، ان والصقر من نوع "بيور جير" من سلالة "إلترا وايت" الأمريكية، وتم بيعه في المزاد بمليون و10 آلاف درهم (ما يزيد على 275 ألف دولار).

وتبلغ قيمة الصقر الأصلية، مليونا و500 ألف درهم (أكثر من 410 آلاف دولار)، لكن مالكه وافق على بيعه بذلك السعر "دعما للمعرض وزواره ولمكانة المعرض لديه ولدى محترفي وهواة ومحبي الصيد والصقور".

وحول مميزات الصقر، قال خالد بن سيفان، مسؤول مزادات الصقور في المعرض، إن "دمه صافٍ وجودته عالية ومن فصيلة نادرة وبالتأكيد من اشتراه يعرف قميته".

وأوضح بن سفيان، أن "المزايدين في مزاد المعرض الدولي للصيد والفروسية يعرفون جيدا قيمة هذه النوعية من الصقور النادرة".

ويشكل معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، فرصة مثالية للترويج للصيد المُستدام، وذلك من خلال دعوة الآلاف من زوار المعرض من الصقارين الإماراتيين والقادمين من الخارج، لاقتناء صقور فريدة من نوعها.