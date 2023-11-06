في الأسبوع الأول.. موسم الرياض يجذب مليون زائر

شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، إن فعاليات الأسبوع الأول من موسم الرياض 2023 الذي انطلق في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، اجتذبت مليون زائر.

وبحسب موقع اربيان بيزنس، فقد استقطب موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار "الوقت الكبير" الزوار من جميع أنحاء العالم، وبدأ الموسم بحفل الافتتاح والنزال الذي انتصر فيه تايسون فيوري بفوزه على فرانسيس نجانو وحصل على حزام موسم الرياض.

واتيحت للزوار، خلال الأسبوع الأول من الموسم، فرصة الاستمتاع بمجموعة من العروض والخيارات الترفيهية التي أتاحت لهم الانغماس في أجواء مناطق عالمية مختلفة، كل ذلك في مكان واحد فقط.

وقدمت المناطق مجموعة واسعة من وسائل الترفيه، بما في ذلك المسابقات والألعاب والمطاعم والمقاهي والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والمعارض الدولية.

وتتجه الأنظار صوب الرياض مع افتتاح الموسم في نسخته الرابعة، التي يشهد تجسيد لصناعة الترفيه بجودة عالية، عبر جملة من الفعاليات التي تقام في العديد المواقع والمنشآت المعدّة خصيصا لهذا الشأن، وبشكلٍ يتميز بفخامة ورقي، أسهم فيهما الاعتماد على خطط وضعت بعناية، وروعي فيها الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في قطاع صناعة الترفيه، والبحث عن تقديمه بصفة تمزج بين ثقافة وحضارة المملكة الأصيلة، وثقافة مطلعة على جميع الثقافات تقدم من خلال طابعٍ شبابي يبرهن على نجاح أبناء وبنات الوطن.

وهذا العام يهدف الموسم لخلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ وتمكين ما يقارب 2000 شركة محلية ودولية لإقامة أكثر التجارب الترفيهية تميّزًا حول العالم على مساحة تتجاوز 7 مليون متر مربع. كما يستهدف هذا العام من 10 – 12 مليون زائر خلال هذه النسخة، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.