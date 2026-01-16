في اليوم الدولي للأطعمة الحارة والتوابل.. قائمة بأهم فوائدها الصحية

شفق نيوز – متابعة

يحتفل العالم هذا اليوم، الموافق للسادس عشر من كانون الثاني/يناير، باليوم الدولي للأطعمة الحارة والتوابل، وهو مناسبة تجمع عشاق النكهات المميزة والفلفل الحار من مختلف أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أن هذا اليوم قد يبدو مجرد فرصة لتناول أطباق حارة، إلا أنه يحمل الكثير من التفاصيل المثيرة والمعلومات التي قد لا يعرفها الكثيرون عن أصل الأطعمة الحارة وأهميتها الصحية والثقافية.

ولا يمثل اليوم الدولي للأطعمة الحارة مجرد يوم للاحتفال بالطعم الحار، بل أيضاً للاطلاع على الثقافات المتنوّعة التي تتبنى هذه النكهات منذ قرون.

ويرجع الاحتفال باليوم الدولي للأطعمة الحارة إلى الرغبة في تسليط الضوء على أهمية التوابل والفلفل في المطبخ العالمي، حيث بدأت فكرة الاحتفال من قبل مجموعات عشاق الطعام الذين أرادوا تخصيص يوم عالمي يكرّم الأطعمة الحارة ويبرز أثرها الثقافي والصحي.

ويُزرع الفلفل الحار في مناطق متعدّدة حول العالم، بما في ذلك آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، ويُعتبر عنصراً رئيسياً في أطباق تقليدية عديدة، وهذه النكهات لم تعد مقتصرة على مطابخ معينة، بل أصبحت جزءاً من تجربة الطعام العالمية، ما يجعل اليوم الدولي مناسبة للتعلم والاستمتاع في الوقت نفسه.

قائمة فوائد صحيّة

إلى جانب طعمها اللذيذ، للأطعمة الحارة فوائد صحية لا تُحصى، حيث يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين، التي تساعد على تعزيز الدورة الدموية، وحرق الدهون، وتقليل الالتهابات، وتحفيز الطاقة.

كما أن التوابل الحارة تعمل على تحسين الهضم وتعزيز المناعة، ما يجعلها إضافة قيمة للنظام الغذائي اليومي.

ويحتفل بهذا اليوم ليس فقط لمحبي التوابل، بل أيضاً لمن يهتمون بالصحة الغذائية ويرغبون في دمج العناصر المفيدة في وجباتهم.

وتختلف الأطباق الحارة من بلد إلى آخر، وتعكس ثقافة كل منطقة، في المكسيك يشتهر الفلفل الحار في أطباق التاكو و الانشيلادا، بينما في تايلاند تُستخدم التوابل والفلفل في أطباق مثل توم يام وكاري الفلفل الحار.

أما في الهند، فتعتبر أطباق الكاري والبرياني من أبرز الأطعمة الحارة التقليدية.

هذا التنوّع يجعل اليوم الدولي للأطعمة الحارة فرصة مثالية لتجربة نكهات مختلفة والتعرف على ثقافات متعددة من خلال الطهي والطعام.

ويُعد اليوم الدولي للأطعمة الحارة والتوابل مناسبة تجمع بين المتعة، الثقافة، والفوائد الصحية، سواء لمحبي الطعام الحار أو مستكشفي النكهات الجديدة، حيث أن هذا اليوم يمنح فرصة لاكتشاف العالم من خلال حرارة وتوابل أطباقه المميزة.