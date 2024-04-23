في الهند.. إنقاذ طفل اجتاز رحلة "مروعة" متشبثاً بأسفل القطار

شفق نيوز/ استطاع موظفي محطة السكة الحديدية في الهند، من انقاذ طفل كان متشبثاً بالهيكل السفلي لقطار بضائع واجتاز رحلة مروعة على مسافة تقدر بنحو 100 كيلومتر، في ظل درجات حرارة شديدة.

الصبي، الذي يسكن في راجاجيبورام بولاية أوتار براديش، تم اكتشافه من قبل أحد موظفي محطة السكة الحديدية بينما كان متشبثًا بالهيكل السفلي لإحدى عربات القطار المتجه نحو محطة روزا.

وفقًا لموقع "ذا تايم أوف إنديا" الإخباري، فإن الصبي يعمل في جمع القمامة، ويعيش مع والده الذي يعتمد على التسول للعيش، وتخلت والدته عنه قبل عدة سنوات.

تم إنذار موظفي محطة هاردوي للسكك الحديدية لإيقاف القطار وإنقاذ الطفل بمجرد تأكد وجوده.

وبمساعدة فرق الإنقاذ، تمكنوا من تحرير الطفل وتقديم الرعاية الضرورية له، حيث وُصف بأنه كان مرهقًا ومُصابًا بالصدمة.

وفور تحديد هويته، تم تسليم الطفل إلى والده بعد تلقيه الرعاية الطبية والمأكولات والمشروبات الضرورية.