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في الهند .. "مزاد لبيع النساء المسلمات"

Category: منوعـات

Date: 2022-01-09T05:37:37+0000
في الهند .. "مزاد لبيع النساء المسلمات"

عد أشهر من حذف أحد تطبيقات "بيع النساء المسلمات" في الهند، ظهر تطبيق مشابه في يوم رأس السنة الميلادية، لتقوم السلطات بحظره كذلك، في وقت تتزايد فيه التطبيقات المسيئة للنساء حول العالم.

وكانت طيارة هندية تدعى، هانا خان، قالت مشتكية لوكالة "رويترز" التي نقلت حالتها ضمن تقرير عن الإساءة للنساء في الهند، إنها تفاجأت قبل نحو ستة أشهر بصورتها على تطبيق "مزاد النساء"، قبل أن تتم إزالة التطبيق بسرعة، دون فرض أي عقوبات على أي شخص.

ولم تكن خان موجودة على التطبيق الجديد المسمى Bulli Bai، بينما كانت هناك ناشطات وصحفيات وممثلات بل وحتى الحائزة على جائزة نوبل للسلام، مالالا يوسفزاي.

ووسط غضب متزايد، تم حذف التطبيق واعتقال أربعة مشتبه بهم هذا الأسبوع، وفق "فويس أوف أميركا".

والمزادات المزيفة التي تمت مشاركتها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ليست سوى أحدث الأمثلة على كيفية استخدام التكنولوجيا لتعريض النساء للخطر من خلال الإساءة عبر الإنترنت أو سرقة الخصوصية أو الاستغلال الجنسي.

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