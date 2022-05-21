في الهند .. إزالة 206 حصوات من كلية رجل خمسيني

أزال الأطباء 206 حصوات على الأقل من كلية رجل يبلغ من العمر 56 عاماً، في ساعة واحدة فقط، في ولاية تيلانجانا جنوب الهند، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وبحسب ما ورد، كان الرجل من مدينة حيدر آباد يعاني من آلام شديدة في الجانب الأيسر من الفخذ لمدة ستة أشهر.

وذُكر أن الحرارة المتزايدة أدت إلى تفاقم آلام الرجل.

قام الأطباء في مستشفى «أوير غلان إيغلز» العالمي بالمدينة بإزالة الحصى من كلية الرجل، من خلال تنظير البطن أو «جراحة ثقب المفتاح» - وهو إجراء يسمح للجراح بالوصول إلى داخل البطن والحوض دون الحاجة إلى إحداث شقوق كبيرة في الجلد.

كان المريض يستخدم الأدوية الموصوفة محلياً، التي توفر له الراحة على المدى القصير. قال الأطباء إن الألم استمر في التأثير على روتينه اليومي.

وحصوات الكلى تحدث عندما تشكل الفضلات في الدم بلورات تتراكم وتصبح كتلاً شبيهة بالحجارة.

قال الدكتور بولا نافين كومار، استشاري المسالك البولية في المستشفى: «كشفت بعض الفحوصات الأولية والمسح بالموجات فوق الصوتية عن وجود العديد من الحصوات الكلوية اليسرى (حصوات الكلى على الجانب الأيسر)، وتم إعادة تأكيد ذلك من خلال التصوير المقطعي المحوسب».

وتابع: «بعد استشارة المريض وتهيئته، أُجريت له عملية جراحية استمرت لمدة ساعة، تمت خلالها إزالة جميع الحصى، التي بلغ عددها 206».

وخرج المريض من المستشفى بعد يوم واحد من العملية.

نصح الأطباء الناس باستهلاك المزيد من الماء لتجنب تراكم حصوات الكلى وسط موجة الحر في الهند.

في عام 2018، أزال الأطباء في مستشفى دلهي 856 من حصوات الكلى من مريض يبلغ من العمر 45 عاماً من خلال جراحة ثقب المفتاح أيضاً.