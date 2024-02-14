في الهند.. رجل يُعّدل عن محاولة الانتحار شنقاً مقابل وجبة "برياني" ومشروبات باردة

شفق نيوز/ كشف موقع "news9live"، يوم الأربعاء، عن تسلق رجلٌ جسرًا بمدينة كولكاتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية في الهند، وهدد بشنق نفسه باستخدام حبل معلق في الهيكل الحديدي للجسر، لكن رجال الشرطة تمكنوا من انقاذه.

وقال الموقع أن رجال الشرطة حضروا للموقع، للتفاوض مع الرجل، حيث أقنعوه بالتراجع عن قراره بعدما وعدوه بإحضار مشروبات باردة وبرياني له.

وكان عدد من سائقي السيارات، الذين شهدوا على صعود الرجل للجسر، أبلغوا الشرطة بشأن الواقعة، خاصة بعد تسبب الرجل في تعطيل حركة المرور.

وفي التفاصيل، صعد شاب ثلاثيني على جسر لأحد الطرق، وأخذ بانتقاد الأوضاع في البلاد، ثم ربط حبلًا في الهيكل الحديدي للجسر وهدد بالانتحار شنقًا.

وبعد تلقي البلاغ، هرع رجال الشرطة على الفور إلى المكان، وقال شهود عيان إن الشاب كان من الممكن أن يموت لو سقط من أعلى الهيكل الحديدي للجسر، الذي تسلقه، لارتفاعه 40 قدمًا على الأقل عن الطريق، وفي حال أخرى كان ليموت دهسًا تحت المركبات المارة على الطريق أسفل منه.

واستدعت الشرطة، رجال الأطفاء، للمساعدة في عملية الإنقاذ، الذين تواصلوا مع الشاب بدورهم لإقناعه بالتراجع عن قراره، بينما كانت مجموعة أخرى من رجال الشرطة ومسؤولي الإطفاء يتسلقون الهيكل الحديدي باستخدام السلالم، لإنزاله من المكان.

وبالفعل، نجح رجال الشرطة في إقناع الشاب بالعدول عن فكرة الانتحار بعدما وعدوه بإحضار المشروبات الباردة والبرياني فاقتنع ونزل عن الجسر.

لكن بمجرد نزوله عن الجسر، تم الاتصال بعائلته، وإبلاغهم أنه تم تحويل الشاب للمستشفى بعد ثبوت عدم استقراره العقلي، وهو يخضع حاليًّا للعلاج في المستشفى.