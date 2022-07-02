في المغرب.. طالب يتنكر بزي نسائي لأداء الامتحان نيابة عن زميلته

شفق نيوز/ لا غرابة في أن يكتشف مراقبو الامتحانات أو الكوادر التدريسية قيام أحد الطلبة بالغش أو مساعدته زملائه لاجتياز الامتحان، لكن الغريب أن يتنكر بزي الجنس الآخر لأداء الامتحان نيابة عن غيره.

وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية في ضواحي الدار البيضاء بالمغرب، حكمها الأولي بحق طالب تنكر في زي نسائي يوم الامتحان، ليجتازه مكان إحدى الطالبات.

وقضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تناهز 500 دولار أمريكي، بحق الطالب المتنكر والطالبة التي دخل الامتحان مكانها.

ووقعت الحادثة في شهر حزيران/ يونيو الماضي، حيث اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة المحمدية، الشاب وهو متنكر في زي امرأة خلال اجتيازه الامتحانات الجامعية، بكلية الحقوق في مادة الاقتصاد والتدبير.

وطالب يدرس الماجستير في الكلية، تخصص شعبة الاقتصاد والتدبير، وهو من الطلبة المتميزين دراسيا، وفق المعطيات المتوفرة.