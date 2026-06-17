في الطقس الحار.. أطعمة يومية قد تنقذ قلبك من الإجهاد

شفق نيوز- متابعة

كشف خبراء هيئة الجودة الروسية (Roskachestvo)، عن وجود علاقة وثيقة بين ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي والضغط الإضافي على القلب والأوعية الدموية، والغدد الصماء، والجهاز الهضمي.

وبحسب الخبراء، فإن التعديلات الغذائية السليمة تساعد على تقليل خطر الإصابة بضربة الشمس، والتورم، والإرهاق دون الحاجة إلى اتباع حميات غذائية صارمة.

ويوصي خبراء الهيئة، بالتركيز على الأطعمة النباتية، مثل الخضار، والخضراوات الورقية، والثمار، وفواكه، لأنها تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يدعمان وظائف القلب ويقللان من فقدان الإلكتروليت عن طريق التعرق.

كما تعزز الألياف الموجودة في الأطعمة النباتية تنظيف الأمعاء بلطف، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة خلال فترات انخفاض نشاط الإنزيمات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

أما الأطعمة الدسمة، والوجبات السريعة، والإفراط في تناول الملح في الطقس الحار فتؤدي إلى احتباس الماء، ما يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم وشعورا بالثقل، لذلك، ينبغي زيادة نسبة الفواكه والخضراوات الموسمية الطازجة في كل وجبة إلى 50% على الأقل.

ويشير الخبراء، إلى أن الجسم غالباً ما يفتقر في درجات الحرارة المرتفعة إلى العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية، ويمكن معالجة هذا النقص جزئيا بإضافة أطعمة وظيفية غنية بالعناصر الغذائية الأساسية إلى النظام الغذائي، ولا يتطلب هذا تغييرا جذريا في العادات الغذائية، ولكنه يساهم في دعم منظومة المناعة وتوازن الطاقة.

وينصح الخبراء، بشرب الماء النظيف بكميات صغيرة على مدار اليوم وتجنب المشروبات الغازية المحلاة والكحول ويفضل استبدال القهوة والشاي المركز بمشروبات الأعشاب أو عصائر الفاكهة الخالية من السكر.