فيل لطيف يثير إعجاب رواد التواصل بتعامل ذكي مع طفل (فيديو)
شفق نيوز/ أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام فيل لطيف بإعادة حذاء طفل بإحدى حدائق الحيوانات في الصين.
ويوثق الفيديو، اللحظة التي أعاد فيها الفيل بذكاء، الحذاء لطفل صغير بعد أن سقط في حظيرة حديقة الحيوان، ما أثار الإعجاب، استخدام الفيل قدمه الضخمة وخرطومه الطويل لإعادة الحذاء.
في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفيل يسمى "شانماي" ويعيش في محمية شندياوشان الطبيعية للحيوانات البرية في ويهاي بالصين.
وأضافت الصحيفة، أن "الفيل شانماي اعتقد للوهلة الأولى أن الحذاء طعام ولكن عند التقاطه سرعان ما أدرك أنه لم يكن لقمة للأكل.
لكن عمل الفيل الذي أثار الإعجاب لم يمر دون أن يلاحظه أحد، حيث قدم حارس الحديقة لشانماي لاحقا بطيخة على لفتته الطيبة، وفق الصحيفة البريطانية.