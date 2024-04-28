فيل لطيف يثير إعجاب رواد التواصل بتعامل ذكي مع طفل‎ (فيديو)

شفق نيوز/ أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام فيل لطيف بإعادة حذاء طفل بإحدى حدائق الحيوانات في الصين.

‎ويوثق الفيديو، اللحظة التي أعاد فيها الفيل بذكاء، الحذاء لطفل صغير بعد أن سقط في حظيرة حديقة الحيوان، ما أثار الإعجاب، استخدام الفيل قدمه الضخمة وخرطومه الطويل لإعادة الحذاء.

‎في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفيل يسمى "شانماي" ويعيش في محمية شندياوشان الطبيعية للحيوانات البرية في ويهاي بالصين.

‎وأضافت الصحيفة، أن "الفيل شانماي اعتقد للوهلة الأولى أن الحذاء طعام ولكن عند التقاطه سرعان ما أدرك أنه لم يكن لقمة للأكل.

‎لكن عمل الفيل الذي أثار الإعجاب لم يمر دون أن يلاحظه أحد، حيث قدم حارس الحديقة لشانماي لاحقا بطيخة على لفتته الطيبة، وفق الصحيفة البريطانية.