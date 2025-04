فيلم "ماينكرافت" يتصدر شباك التذاكر ويحقق رقما قياسيا لهذا العام

شفق نيوز/ تصدر فيلم "أيه ماينكرافت موفي"، المستوحى من لعبة شهيرة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، محققا رقما قياسيا جديدا لهذا العام.

واحتل فيلم "أيه ماينكرافت موفي" A Minecraft Movie، المستوحى من لعبة الفيديو الأعلى مبيعاً على الإطلاق، المرتبة الأولى في شباك التذاكر بأمريكا الشمالية، مسجلا أقوى انطلاقة لعام 2025 بعد يومين فقط من بدء عرضه.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لطرحه في دور العرض بكندا والولايات المتحدة، فاجأ الفيلم الجمهور بصعوده فوق التوقعات، إذ بلغت إيراداته 157 مليون دولار، بحسب شركة "إكزبيتر ريليشنز"، ويشارك في بطولته كل من جاك بلاك، جيسون موموا، وإيما مايرز.

وتُعد هذه الإيرادات رقما قياسيا جديدا لفيلم صدر هذا العام وتشكل أكبر نجاح على الإطلاق يحققه عمل مقتبس من إحدى ألعاب الفيديو في شباك التذاكر الأمريكي، متفوقا على الإيرادات التي جمعها فيلم "سوبر ماريو براذرز" عام 2023 والبالغة 146 مليونا.

وبفضل العائدات الأجنبية التي وصلت إلى 144 مليون دولار، تخطى إجمالي أرباح فيلم "أيه ماينكرافت موفي" 300 مليون دولار، أي ضعف ميزانية الإنتاج، بحسب مجلة "فرايتي" المتخصصة.

وأفاد المحلل ديفيد ايه غروس إنّ "شباك التذاكر الأمريكي كان في سبات عام 2025، لكنه استيقاظ متأخرا".

ولفت إلى أنّ الفيلم موجّه لمختلف الأجيال، ورغم أن التقييمات "لم تكن جيدة، إلا أن هذا النوع من الأفلام مصنوع للأشخاص الذين يرتادون دور السينما، لا للنقاد".

وحلّ فيلم الإثارة "ايه ووركينغ مان" A Working Man من بطولة جيسون ستايثم، في المرتبة الثانية محققا 7,3 مليون دولار.

ويُجسّد ستايثم في الفيلم الذي أخرجه ديفيد آير، دور جندي سابق يعود من التقاعد للبحث عن خاطفي ابنة رب عمله.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "ذي تشوزن: لاست سوبر بارت 2" The Chosen: Last Supper Part 2 الذي يتناول العشاء الأخير ليسوع مع تلاميذه، مع عائدات بلغت 6,7 ملايين دولار.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم ديزني "سنو وايت" Snow white محققا 6,1 ملايين دولار، ليصل إجمالي إيراداته في مختلف أنحاء العالم إلى نحو 170 مليون دولار بعد ثلاثة أسابيع من صدوره، وهو رقم بعيد عن ميزانيته المقدرة بـ 250 مليون دولار.

وتراجع إلى المرتبة الخامسة فيلم الرعب "ذي وومن إن ذي يارد" The Woman In The Yard من إنتاج يونيفرسال، محققا 4,5 ملايين دولار.