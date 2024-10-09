فيلم كوردي يحصد الجائزة الأولى في مهرجان دولي

شفق نيوز/ حصد فيلم وثائقي كوردي، يوم الأربعاء، جائزة أفضل فيلم في الدورة الخامسة لمهرجان بودين الدولي السويدي في دورته الخامسة.

وذكرت تقارير صحفية إيرانية ترجمتها وكالة شفق نيوز، أن فيلم "الآخرون" من إخراج فريد اريانزاد، وإنتاج قناة محافظة كوردستان في إيران، هو سرد وثائقي لحياة طفل متروك خلال قصف مدينة حلبجة في إقليم كوردستان بالأسلحة الكيمياوية في ثمانينيات القرن الماضي من قبل النظام البعثي، وتولت تربيته أسرة إيرانية وبعد سنوات عثر على أصوله الحقيقية فسلك طريق سفر طويل.

وأشارت التقارير إلى أن مهرجان بودين السويدي الدولي يعد من أهم المهرجانات السينمائية في هذا البلد الأوروبي ويصنف ضمن المستويات الذهبية، واستمر لمدة أربعة أيام اعتباراً من 6 لغاية 9 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في العاصمة استوكهولم.