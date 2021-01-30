فيفي عبدة تعد العراقيين برقصة

شفق نيوز/ نفت الفنانة المصرية فيفي عبده، اصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك رداً على ما أُشيع مؤخرا من انباء حول هذا الامر، مؤكدة في الوقت ذاته الالتزام التام بالاجراءات الصحية والتدابير الوقائية.

وقالت عبده في تسجيل فيديوي في صفحتها على تطبيق "إنستغرام"، إنها تعرضت لإصابة في قدمها افقدتها الحركة لمدة طويلة، وهو ما ادى الى عدم تواجدها في المحافل والمناسابات الفنية والاجتماعية.

وفي جانب آخر من التسجيل وعدت الفنانة جمهورها العراقي باهداء رقصة لهم على انغام أغنية عراقية فيما اعربت عن شكرها للجمهور العربي بعد سؤالهم عن حالتها الصحية.