"فيفو" تعلن عن أحد أفضل الهواتف الذكية.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت شركة vivo الصينية عن هاتفها الجديد الذي جهّزته بكاميرات وتقنيات تجعله واحدا من أفضل الهواتف الذكية.

وحصل هاتف iQOO Z9s Pro الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (163.7/75/7.5) ملم، وزنه 185 غ.

وشاشاته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها 388 بيكسل على الإنش المربع.

ويعمل الهاتف بنظام Android 14 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 720، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية لهذا الجهاز جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

ودعمته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وجهّزته ببطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط

و"فيفو Vivo " لتكنولوجيا الاتصالات هي شركة تقنية صينية مملوكة من قبل بي بي كي إليكترونيكس المتخصصة بصناعة الهواتف الذكية وملحقات الهواتف والبرامج وخدمات الإنترنت إلى جانب كل من أوبو وريلمي وون بلس، وقد تأسست عام 2009 في مدينة دونغ غوان الصينية وتعتبر لاعب رئيسي في سوق الهواتف الآسيوي.

المصدر: gsmarena - RT