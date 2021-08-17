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فيسبوك يوسع الشفافية ويزيد من سيطرة المستخدم على الإعلانات السياسية في العراق

Category: منوعـات

Date: 2021-08-17T09:07:37+0000
فيسبوك يوسع الشفافية ويزيد من سيطرة المستخدم على الإعلانات السياسية في العراق

شفق نيوز/ أطلقت فيسبوك ادوات وسياسات قالت إنها توفر قدرا أكبر من الشفافية والضوابط على الاعلانات الانتخابية والسياسية في العراق، قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 اكتوبر.

اعتبارا من 25 اغسطس، سيتعين على أي شخص ينشر اعلانات على فيسبوك او انستغرام حول شخصيات سياسية أو أحزاب سياسية او اي انتخابات او حملات "Get Out the votes" في العراق ان يخضع لعملية ترخيص إعلان لإثبات هويته من خلال التحقق من هويته باستخدام بطاقة هوية مصورة صادرة عن الحكومة من العراق.

ينطبق هذا على أي شخص يقوم بانشاء او تعديل او نشر او ادارة هذه الاعلانات. لن يُسمح بالاعلانات المتعلقة بالانتخابات والسياسة إلا من المعلنين المرخص لهم بتواجدهم داخل البلد.

سيُطلب من المعلنين ايضا تسمية الإعلانات المتعلقة بالانتخابات والسياسة في العراق باخلاء المسؤولية "مدفوع من"، بحيث يمكن لاي شخص يشاهد الاعلان رؤية الفرد او المؤسسة المسؤولة عن الاعلان.

سيتم ايضا ارشفة الإعلانات المتعلقة بالانتخابات والسياسة في العراق في مكتبة الإعلانات على فيسبوك حتى يتمكن الجميع من رؤية الاعلانات التي يتم عرضها ، والمبلغ الذي تم انفاقه ، وتفصيل مدى الوصول والتركيبة السكانية. سيخزن هذا الارشيف القابل للبحث بالكامل هذه الاعلانات لمدة سبع سنوات.

وتقول فيسبوك إن شفافية الاعلانات تتوفر في اكثر من 195 دولة، وهي احدى الطرق العديدة التي تعمل بها للمساعدة في حماية نزاهة الانتخابات في جميع انحاء العالم.

وتعليقا على ذلك، قالت تارا فيشباخ، مديرة السياسة العامة على فيسبوك في في بلاد الشام والعراق ودول الخليج: "نعتقد ان المزيد من الشفافية يؤدي الى زيادة المساءلة والمسؤولية لكل من فيسبوك والمعلنين. ان عملنا للمساعدة في حماية الانتخابات لا يتم ابدا، ولكن مثل هذه التغييرات تستمر في دفعنا في الاتجاه الصحيح".

الى جانب ادخال شفافية الاعلانات، سيتم ايضا توفير ميزة تسمح للاشخاص بمزيد من التحكم في الاعلانات التي يشاهدونها على فيسبوك و انستغرام في العراق. سيتم منح الاشخاص خيار مشاهدة عدد اقل من الاعلانات الانتخابية والسياسية مع اخلاء المسؤولية في خلاصاتهم.

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