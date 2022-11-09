سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فيسبوك يعلن تسريح 11 ألف موظف

Category: منوعـات

Date: 2022-11-09T12:23:00+0000
فيسبوك يعلن تسريح 11 ألف موظف

شفق نيوز / أعلن رئيس مجموعة "ميتا" المالكة لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، يوم الأربعاء، عزمه تسريح أكثر من 11 ألف موظف، في ما اعتبره "أصعب التغييرات في تاريخ" الشركة.

وقال زوكربيرج في رسالة إلى موظفي "ميتا": "أريد أن أتحمل مسؤولية هذه القرارات، وكيف وصلنا إلى هنا. أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لمن تأثر" بهذه القرارات.

وأضاف: "أخبركم اليوم عدداً من أصعب التغييرات التي أجريناها في تاريخ ميتا. لقد قررت تقليل حجم فريقنا بنحو 13%، وترك أكثر من 11 ألفاً من موظفينا الموهوبين يذهبون".

وتابع: "نتخذ أيضاً عدداً من الخطوات الإضافية لنصبح شركة أكثر رشاقة وفعالية، من خلال خفض الإنفاق التقديري، وتمديد تجميد التعيينات لدينا خلال الربع الأول من العام ((2023".

وأردف بالقول: "أريد أن أتحمل المسؤولية عن هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هذه المرحلة. أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأعتذر بشكل خاص للمتضررين".

related

ثروته 55.3 مليار دولار.. وهذه أبرز عقارات مارك زوكربيرغ 

Date: 2022-10-23 12:21:59
ثروته 55.3 مليار دولار.. وهذه أبرز عقارات مارك زوكربيرغ 

أمر غامض يحدث.. اختفاء ملايين الحسابات من فيسبوك 

Date: 2022-10-12 04:56:20
أمر غامض يحدث.. اختفاء ملايين الحسابات من فيسبوك 

 فيسبوك يعتذر عن "اختفاء" ملايين المتابعين  

Date: 2022-10-13 05:36:57
 فيسبوك يعتذر عن "اختفاء" ملايين المتابعين  

"فيسبوك" تلغي ميزة ذكية عمرها 7 سنوات

Date: 2022-10-20 05:09:55
"فيسبوك" تلغي ميزة ذكية عمرها 7 سنوات

رسمياً.. تغيير اسم شركة فيسبوك إلى "ميتا"

Date: 2021-10-28 18:52:30
رسمياً.. تغيير اسم شركة فيسبوك إلى "ميتا"

عطل جديد يضرب فيسبوك وانستغرام

Date: 2021-11-03 21:07:41
عطل جديد يضرب فيسبوك وانستغرام

فيسبوك يطور أداة ذكية لتلخيص محتوى الأخبار بسرعة

Date: 2020-12-17 20:33:39
فيسبوك يطور أداة ذكية لتلخيص محتوى الأخبار بسرعة

ذكاء اصطناعي متطور من "فيسبوك" للتعامل مع النصوص والخطوط‎

Date: 2021-06-13 19:36:18
ذكاء اصطناعي متطور من "فيسبوك" للتعامل مع النصوص والخطوط‎