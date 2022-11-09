فيسبوك يعلن تسريح 11 ألف موظف

شفق نيوز / أعلن رئيس مجموعة "ميتا" المالكة لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، يوم الأربعاء، عزمه تسريح أكثر من 11 ألف موظف، في ما اعتبره "أصعب التغييرات في تاريخ" الشركة.

وقال زوكربيرج في رسالة إلى موظفي "ميتا": "أريد أن أتحمل مسؤولية هذه القرارات، وكيف وصلنا إلى هنا. أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لمن تأثر" بهذه القرارات.

وأضاف: "أخبركم اليوم عدداً من أصعب التغييرات التي أجريناها في تاريخ ميتا. لقد قررت تقليل حجم فريقنا بنحو 13%، وترك أكثر من 11 ألفاً من موظفينا الموهوبين يذهبون".

وتابع: "نتخذ أيضاً عدداً من الخطوات الإضافية لنصبح شركة أكثر رشاقة وفعالية، من خلال خفض الإنفاق التقديري، وتمديد تجميد التعيينات لدينا خلال الربع الأول من العام ((2023".

وأردف بالقول: "أريد أن أتحمل المسؤولية عن هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هذه المرحلة. أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأعتذر بشكل خاص للمتضررين".