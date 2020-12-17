فيسبوك يطور أداة ذكية لتلخيص محتوى الأخبار بسرعة

شفق نيوز/ يطور موقع "فيسبوك" أداة ذكاء اصطناعي تعمل على تلخيص المقالات الإخبارية للمستخدمين وإنشاء ملخصات موجزة، بحيث لن يضطر المستخدم إلى قراءة المقالة بأكملها، وفقا لموقع "BuzzFeed News".

وكشف ”فيسبوك“ عن أداة ”TLDR“ التي تعد اختصارًا لعبارة ”Too Long, Didn’t Read“، خلال اجتماع للشركة يوم الثلاثاء، وفقًا لتسجيل صوتي حصلت عليه BuzzFeed News.

في المقابل، لم تجد الأخبار المنشورة عن أداة عملاق التواصل الاجتماعي الجديدة تشجيعًا من العديد من الصحفيين والمعلقين، الذين أدانوا وجود أداة ذكاء اصطناعي تعطل وتغير استهلاك الأخبار.

وقالت أودري كوبر، رئيسة تحرير "WNYC"، في تغريدة: "أشعر أحيانًا أن هناك شخصًا ما في فيسبوك وظيفتهم التوصل إلى طرق جديدة لتدمير أي مظهر من مظاهر الذكاء في أمريكا تمامًا".

كما غرد كاتب العمود التكنولوجي في صحيفة "نيويورك تايمز" كيفين روز، مذكرًا فيسبوك بخطأه التقني، عندما ترجم اسم الرئيس الصيني شي جين بينغ باسم "السيد Shithole".

في غضون ذلك، واجه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات لدوره في نشر معلومات خاطئة عن وباء كورونا، والانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 وحركة "حياة السود مهمة"، ويواجه فيسبوك أيضًا دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار.