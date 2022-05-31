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فيسبوك يرسل إعماماً لمستخدمية بشأن توثيق حساباتهم

Category: منوعـات

Date: 2022-05-31T20:29:02+0000
فيسبوك يرسل إعماماً لمستخدمية بشأن توثيق حساباتهم

شفق نيوز / تلقى مستخدمو موقع فيسبوك، تنبيهات مفاجئة تفيد بتعطيل عمل الميزة الأمنية "الحسابات الموثوقةTrusted Accounts"، والتي قدمها قبل 11 عامًا كاملة، بهدف تأمين حسابات المستخدمين من الضياع، في خطوة أثارت العديد من التساؤلات.

وفي عام 2011، قدمت شبكة "فيسبوك" ميزة "الحسابات الموثوقة" للمستخدمين، وهي عبارة عن اختيار المستخدم من 3 إلى 5 من أصدقائه الافتراضيين، بحيث يمكن الاعتماد عليهم في حال واجه المستخدم صعوبة في تسجيل الدخول إلى حسابه.

وبمجرد تفعيل تلك الميزة، يرسل "فيسبوك" أكوادًا إلى هؤلاء الأصدقاء، ويطلب من المستخدم التواصل معهم للحصول على الأكواد المرسلة إليهم، وحال حصول المستخدم على تلك الأكواد تتأكد هوية المستخدم لدى الشركة، وعندها يسمح له بتسجيل الدخول لحسابه وتغيير كلمة مروره، واستعادة حسابه بشكل طبيعي.

لكن مع قرار "فيسبوك" الجديد، ستتوقف الميزة عن العمل بشكل كامل، خلال الأسابيع المقبلة.

وهذا الإشعار بدأ بالظهور داخل تطبيق "فيسبوك" وعلى موقع الويب، طالبت الشبكة الاجتماعية المستخدم بالتأكد من تسجيل عنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتف يمكن الوصول إليه، حتى يمكنه الاعتماد عليهما لاستعادة حسابه في حال صعوبة تسجيل الدخول.

ولم تكشف الشبكة الاجتماعية، والتي يرتادها 1.93 مليار مستخدم نشط يوميًّا حول العالم، السبب وراء قرارها المفاجئ بوقف ميزة "الحسابات الموثوقة"، ولم تصدر بيانًا بشأن ذلك.

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