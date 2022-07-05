فيسبوك يحذف صفحة مزيفة تنتحل اسم وكيل السيستاني

شفق نيوز/ أفاد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الثلاثاء، بأن منصة فيسبوك حذفت صفحة مزيفة باسم "الحاج حامد الخفاف".

وقال المركز، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، ان الصفحة المزيفة تنتحل اسم مدير مكتب المرجع الاعلى السيد السيستاني في لبنان “حامد الخفاف” وهي تنشر الأكاذيب وتثير الفتن لأغراض سياسية واضحة.

واشار المركز الى ان الخفاف، أكد مؤخرا أنه ليست لديه أية صفحة أو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي بتاتاً، وان كل ما ينشر عبر هذه الوسائل هو مزور وغير صحيح ولا يمت لرأي المرجعية إطلاقاً.

وفي هذا السياق، انتقد مركز الإعلام الرقمي DMC استمرار التفاعل مع الصفحة، قبل حذفها، بالرغم من وجود تنبيه من السيد الخفاف على انها مزيفة، فضلا عن طبيعة منشوراتها التي تشير بوضوح الى انها صفحة ذات توجه سياسي مفضوح بعيدا عن توجهات المرجعية ومن يمثلها والتي تحاول البقاء على مسافة واحدة من الفرقاء السياسيين في العراق.

كما جدد المركز دعوته الى جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لضرورة التأكد والتحقق من عائدية الصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل التفاعل معها، خاصة تلك الصفحات التي تحمل عناوين اجتماعية او سياسية او دينية كبيرة.

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