فيسبوك يتصدع.. ملايين المستخدمين تعرضوا للاختراق

شفق نيوز / تعرضت موقع "فيسبوك" الأمريكي للتواصل الاجتماعي، إلى عملية اختراق جديدة واسعة النطاق لبيانات مستخدميها، إذ طالت أكثر من 178 مليون مستخدم.

وذكر موقع "ذا ريكورد" التقني، أن عملية الاختراق نفذها مبرمج أوكراني يدعى، ألكسندر سولونشينكو، الذي توصل إلى بيانات مستخدمي "فيسبوك"، بعدما استغل ميزة استيراد جهات الاتصال الخاصة بتطبيق "فيسبوك ماسنجر"، مستخدما أداة آلية تحاكي هواتف "أندرويد".

وأضاف أن سولونشينكو أجرى حملة الاختراق في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2018 إلى سبتمبر/ أيلول 2019، وبدأ في بيع بيانات ملايين المستخدمين في السوق السوداء في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وتمكن "فيسبوك" من تعقب ألكسندر سولونشينكو بعدما استخدم اسم مستخدم المنتدى الخاص به وتفاصيل الاتصال بالبريد الإلكتروني.

وأشار "فيسبوك" بحسب "ذا ريكود"، إلى أن "الهاكر" الأوكراني قام أيضا باختراق بيانات من أهداف أخرى، بما في ذلك بنك أوكراني كبير.

وأقامت شركة "فيسيوك"، يوم الخميس الماضي، دعوى قضائية ضد ألكسندر سولونشينكو بتهمة اختراق البيانات، وبيع معلومات متاحة للجمهور من ملايين مستخدميها.