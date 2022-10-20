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"فيسبوك" تلغي ميزة ذكية عمرها 7 سنوات

Category: منوعـات

Date: 2022-10-20T05:09:55+0000
"فيسبوك" تلغي ميزة ذكية عمرها 7 سنوات

شفق نيوز/ قررت شركة "ميتا" إنهاء دعم ميزة ذكية تقوم بتحميل المقالات الإخبارية بشكل أسرع، تعرف بـ"المقالات الفورية"، والتي أتاحتها لتطبيقات الأجهزة المحمولة منذ عام 2015.

وتقول التقارير إن الميزة تساعد على تحميل المقالات الإخبارية بسرعة على الأجهزة المحمولة، بمعدل يزيد عن 4.9x أسرع من متصفح الويب المعتاد لجهاز "آيفون" أو "أندرويد".

ولكن وفقا لموقع Axios، سيتم وقف العمل بهذه الميزة بحلول منتصف شهر أبريل / نيسان المقبل.

وأوضحت شركة "ميتا" المملوكة لمارك زوكربيرغ، والتي تمتلك شركة "فيسبوك"، إن سبب هذه الخطوة هو عدم استخدام هذا الخيار بشكل كاف.

وقال أحد ممثلي "فيسبوك": "حاليا هناك أقل من 3% مما يراه المستخدمون حول العالم في الصفحة الرئيسية على فيسبوك هو عبارة عن مشاركات بها روابط لمقالات إخبارية. وكما قلنا في وقت سابق من هذا العام، كشركة تجارية ليس من المنطقي الإفراط في الاستثمار في مجالات لا تتوافق مع تفضيلات المستخدم".

ولاحظ موقع Axios أن "ميتا" قللت من استثمارها في المحتوى الإخباري، مثل إنهاء المدفوعات التي تقدمها للناشرين الأمريكيين لإدراج مقالاتهم في علامة التبويب "الأخبار" (News). 

https://twitter.com/axios/status/1581024280598695936

ومع إيقاف تشغيل "المقالات الفورية" في منتصف أبريل / نيسان 2023، فإن 37 ألف صفحة تستخدم هذه الميزة تمتلك الوقت الكافي لإعادة تقييم استراتيجيتهم على "فيسبوك". وتعني هذه الخطوة أن الروابط ستنتقل مباشرة إلى موقع الناشر بدلا من ذلك.

وتأتي هذه الخطوة فيما تشد "ميتا" "الحزام" في بعض المشاريع، مع تقارير عن تجميد التوظيف حيث تقوم الشركة بضخ الأموال في حلمها الكبير!

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