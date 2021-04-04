فيسبوك تقع ضحية "القرصنة" وتسريب بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم

شفق نيوز/ كشفت مجلة اميركية، عن تسريب بيانات ومعلومات شخصية لـ533 مليون شخص لديهم حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذكرت مجلة بزنس إنسايدر، أن مجموعة من القراصنة تمكنوا الاسبوع الماضي من تسريب المعلومات، وطالت مستخدمين من مختلف أنحاء العالم، وجاء من بين الدول العربية التي طالها تسريب البيانات، 44 مليون مستخدم مصري، ونحو 4 ملايين مستخدم ليبي، و3 ملايين مستخدم أردني، وحوالي 1.8 مليون لبناني.

وتشمل البيانات المسربة أرقام الهواتف والمعرفات والأسماء الكاملة والمواقع وتواريخ الميلاد والسير الذاتية، وفي بعض الحالات عناوين البريد الإلكتروني، والمعلومات متاحة مجاناً في منتدى القرصنة، مما يجعلها في متناول أي شخص لديه مهارات أولية.

من جانبها علقت شركة فيسبوك، بالقول "نحن ملتزمون بالحفاظ على سرية بياناتك المالية غير العامة، وتتضمن هذه المعلومات معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك أو معلومات طرق الدفع الأخرى".

وأوضحت الشركة أنه "من الآن فصاعداً، سوف نشير إلى تلك المعلومات اختصاراً باسم المعلومات الشخصية"، مبينة أنه قد تحتاج إلى مشاركة معلوماتك الشخصية في ظل ظروف معينة، بحيث يمكن إمداد المستخدم بأفضل خدمة ممكنة أو الامتثال للطلبات القانونية.