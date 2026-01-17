فيروس "نورو" يصيب أكثر من 100 تلميذ في الصين

شفق نيوز- بكين

أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة غوانجدونغ جنوب الصين أن 103 طلاب في مدرسة ثانوية بمدينة فوشان أصيبوا بفيروس "نورو".

ويتسبب فيروس "نورو" في أعراض مثل القئ والإسهال كما يعرف بأنه شديد العدوى وينتقل عبر الأسطح الملوثة، الطعام، أو الاتصال المباشر وقد أصيب تلاميذ مدرسة شينغهي المتوسطة مؤخرا بأعراض تم مبدئيا تأكيد أنها ناجمة عن عدوى فيروس "نورو".

وأوضحت السلطات أن جميع الطلاب البالغ عددهم 103 في حالة مستقرة. وقد تم تطهير حرم المدرسة، ويخضع الطلاب للمراقبة الصحية وفحوصات الحضور. وتجري أيضا عملية مسح وبائي.