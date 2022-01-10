سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فيروس كورونا ينهي حياة مقدم برامج مصري شهير

Category: منوعـات

Date: 2022-01-10T06:34:12+0000
فيروس كورونا ينهي حياة مقدم برامج مصري شهير

شفق نيوز/ توفي الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، (مساء الأحد)، عن عمر يناهز 59 عاما، بعد معاناة مع فيروس كورونا ومضاعفاته استمرت على مدى ما يقرب من عام.

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر الإبراشي، في بيان صدر، اليوم الاثنين، واصفة إياه بـ"أحد أبرز الإعلاميين المصريين"، كما نعاه بكلمات مؤثرة معظم مقدمي البرامج التلفزيونية المسائية في مصر.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، تحدثت وسائل إعلام مصرية عن إصابة الإبراشي الذي كان أحد أبرز الإعلاميين المقربين من السلطة خلال السنوات الماضية، بالفيروس، حيث تلقى علاجا في أحد المستشفيات لما يقرب من 3 أشهر، ثم ذُكر أنه غادر المستشفى متعافيا في منتصف مارس/آذار 2021.

لكن مضاعفات الإصابة لم تفارق المذيع الشهير ومنعته من الظهور في برنامجه على التلفزيون المصري حتى وفاته الأحد بعد أيام من إعادة نقله إلى المستشفى إثر تدهور صحته.

وبدأ الإبراشي مسيرته الصحفية في مجلة روزاليوسف المثيرة للجدل، ثم انتقل إلى تقديم البرامج السياسية في التلفزيون وتنقل ما بين التلفزيون الحكومي وقنوات خاصة أشهرها قناة دريم التي قدم فيها برنامجي "الحقيقة" و"العاشرة مساء" لعدة سنوات.

وكما بات معتادا عند وفاة كثير من الشخصيات العامة في مصر، فقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات متباينة بشأن الراحل ومسيرته المهنية.

related

ضبط طبيب يعالج المرضى من كورونا ويدعي النبوة

Date: 2020-12-03 16:32:02
ضبط طبيب يعالج المرضى من كورونا ويدعي النبوة

فيروس كورونا يشتد على "نادية العراقية"

Date: 2021-05-14 11:53:13
فيروس كورونا يشتد على "نادية العراقية"

صور.. مصاب بكورونا يعاني مضاعفات حادة يتزوج على فراش المرض

Date: 2020-08-15 05:56:45
صور.. مصاب بكورونا يعاني مضاعفات حادة يتزوج على فراش المرض

نقابة الفنانين تنعى فتح الله احمد

Date: 2021-08-26 05:51:31
نقابة الفنانين تنعى فتح الله احمد

4 أعراض تفصل عن مناعة قوية لفيروس كورونا

Date: 2021-01-15 05:29:01
4 أعراض تفصل عن مناعة قوية لفيروس كورونا

بالصور.. جلسة تصوير "ساخنة" تشعل غضب المصريين

Date: 2021-03-13 15:06:14
بالصور.. جلسة تصوير "ساخنة" تشعل غضب المصريين

وفاة الفنانة نادية العراقية إثر مضاعفات فيروس كورونا

Date: 2021-05-16 08:32:49
وفاة الفنانة نادية العراقية إثر مضاعفات فيروس كورونا

مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسية بسبب كورونا

Date: 2020-08-28 07:01:30
مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسية بسبب كورونا