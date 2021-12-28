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فيروس قاتل وتهديد للبشرية وكوارث.. توقعات "مرعبة" للعرافة العمياء عن 2022

Category: منوعـات

Date: 2021-12-28T09:44:35+0000
فيروس قاتل وتهديد للبشرية وكوارث.. توقعات "مرعبة" للعرافة العمياء عن 2022

شفق نيوز/ كشفت العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانغا عن توقعات جديدة لعام 2022، مؤكدة أن العالم سيشهد الكثير من الأحداث التي سيكون لها تأثير على مصير البشرية.

وتنبأت العرافة بأن العلماء سوف يكتشفون فيروساً قاتلاً في الأنهار الجليدية في الجزء الغربي من روسيا، وتحديدا في منطقة سيبيريا. وقالت إن الفيروس سيكون محتبسا ومتجمدا ولكن بسبب الاحتباس الحراري، سينتشر في الأرض مشكلا تهديدا خطيرا للبشرية، بحسب محطة روسيا اليوم.

وقالت إن العالم سوف يتعرض للكوارث الطبيعية والطقس القاسي، الذي سيجعل حياة البشر مستحيلة في بعض الأماكن بسبب الأعاصير والحرائق والفيضانات والزلازل، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتعرض لدوامة من الجليد المرعب.

وأضافت أن الدول الاسكندنافية ستتعرض لارتفاع شديد في درجات الحرارة، وأن قارة أوروبا في هذا العام ستتأثر بشدة بسبب الفيضانات، مؤكدة أن أستراليا سوف تشهد في 2022 لموجات مستمرة من الحرائق.

وتوقعت العرافة العمياء انتشار الجراد في العالم، وسيواجه البشرية الفقر والجوع، وتتعرض بعد الأرضي للجفاف.

وتحققت العديد من تنبؤات بابا فانغا، واسمها الكامل فانجيليا جوشتيروفا، لسنة 2021، منها تحور فيروس كورونا والصاروخ الصيني، كما أن الكثير منها لم يتحقق، مثل ظهور حياة على كواكب مختلفة عن كوكب الأرض، وأيضا تواصل أهل الأرض مع علماء روحانيين، وانهيار الاقتصاد الأوروبي، واكتشاف علاج لمرض السرطان.

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