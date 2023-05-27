فيديو يأسر القلوب لمكة والحرم من الفضاء

شفق نيوز/ نشرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي عبر حسابها في "تويتر" فيديو التقطته من الفضاء لمكة المكرمة والمسجد الحرام.

وأرفقت المقطع المصور بتعليق: "بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور".

بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة ، نور على نور ✨ #نحو_الفضاء Makkah from the space ✨#KSA2Space pic.twitter.com/rh3kZnJw0N — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 26, 2023

يشار إلى أن رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني كانا انطلقا في 21 مايو/ ايار الجاري إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، وذلك في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس".

وبعد نحو 15 ساعة وصل الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.

والخميس غرّدت برناوي على حسابها في تويتر قائلة: "أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية، تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية".

يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.

المصدر: العربية - تويتر