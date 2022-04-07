فيديو .. يهودي من أصول عراقية يترجم مئات الأغاني لعمالقة الفن العربي إلى العبرية

شفق نيوز/ في مساعٍ فردية للتقريب بين الشعوب كرّس لطيف بار توف من أصول عراقية عشر سنوات من عمره لترجمة أغاني عمالقة الطرب العربي الاصيل بدءا بأم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ثم عبد الحليم وفريد الأطرش شقيق اسمهان وسليمة مراد وناظم الغزالي من العراق.

وترجم "بار توف" عشرات الأغاني لأولئك الفنانين، ويقول في حديثه لموقع "إسرائيل بالعربية"، إنه "صدرت له لغاية الآن 5 كتب لترجمة الأغاني".

ولد "بار توف" في بغداد العام 1933 هاجر مع أُسرته إلى اسرائيل مثل معظم يهود العراق بعد إسقاط الجنسية عنهم العام 1951.

ودرس في إسرائيل اللغة العربية والاقتصاد في الجامعة العبرية وشغل مناصب عدة في وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية.

بدأ بتراجم الأغاني العربية كهواية، ولكن سرعان ما إلى مراجع مهمة لكل إسرائيلي يريد الغناء والطرب والعزف على الأغاني العربية.

ويقول المترجم إن "ما يُثير الأعجاب أن معظم المهتمين بهذه الموسيقى من الشباب المتدينين اليهود".