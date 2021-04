فيديو يحبس الأنفاس.. قفز بسيارته فوق جسر في آخر لحظة

شفق نيوز/ في مشهد تم التقاطه بواسطة كاميرات مراقبة، اخترق سائق بسيارته حاجزا أمنيا وقفز بها فوق جسر متحرك في ولاية فلوريدا الأميركية.

وقال موقع "ويش" المحلي التابع لقناة "إن بي سي" الأميركية إن الواقعة حدثت يوم الاثنين الماضي فوق جسر بشاطئ دايتونا.

ورصدت كاميرات المراقبة السائق وهو يقود بسرعة ويحطم الحاجز الذي يمنع السيارات من العبور أثناء فتح الجسر المتحرك.

BAD IDEA: An impatient driver barreled through a traffic arm and jumped a drawbridge in Daytona Beach: https://t.co/m54tEIngRD pic.twitter.com/8BN957eDsp