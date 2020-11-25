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فيديو يحبس الأنفاس.. طفل يسقط من الطابق الـ13 وينجو بإعجوبة

Category: منوعـات

Date: 2020-11-25T08:23:52+0000
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل يسقط من الطابق الـ13 وينجو بإعجوبة

شفق نيوز/ نجا طفل عمره عامان من الموت بمعجزة بعد أن سقط من الطابق الثالث عشر، حيث كان محظوظا لاستقراره فوق قفص حديدي يعود لجاره، حيث تم الإمساك به حتى وصول رجال الدفاع المدني.

وكان الطفل وحيدا في منزله بمدينة هيفاي عاصمة إقليم أنهوي شرقي الصين، الأحد، وبينما كان يلعب في الشرفة سقط من ارتفاع يقترب من 40 مترا، وفقا لسلطات الإطفاء.

إلا أن الطفل سقط فوق قفص حديدي أنشأه جار يسكن في الطابق السفلي خارج شرفته، بغرض حماية بيته من السرقة.

وفي أعقاب السقوط، نجح الجار في الإمساك بذراعي الطفل لكي لا يواصل السقوط، فيما اتصلت زوجته بالشرطة.

وفي خلال دقائق وصلت قوات الدفاع المدني التي نجحت في تخليص الصغير بعد قطع ألواح الحديد، في عملية مثيرة تم توثيقها بالفيديو.

وطبقا لوسائل إعلام محلية صينية، فقد تُرك الطفل نائما في البيت "لدقائق معدودة"، لكنه سرعان ما استيقظ وتوجّه إلى الشرفة حيث تسلق سورها وسقط منها.

ونشرت سلطات الإطفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو لعملية الإنقاذ التي تحبس الأنفاس.

ولدى وصول القوات، عمدت إلى ربط الطفل بأحزمة أمان كي لا يسقط، ثم قطعت بعض ألواح القفص الحديدي وأخرجت الطفل سالما.

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