فيديو "ولا أغرب".. ممثل شهير يصفع على الهواء مقدم الأوسكار

شفق نيوز/ في مشهد و"لا أغرب"، لكم الممثل الأميركي الشهير "ويل سميث" زميله بالمهنة الكوميديان "كريس روك" مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار، على منصة الحفل، فجر اليوم الاثنين، بعد أن أطلق نكتة ساخرة على زوجته "جادا" الجالسة إلى جانبه.

فقد شبّه روك شعر جادا بينكت سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane للمخرج ريدلي سكوت عام ، 1997 فلوحظ أن ما قاله أثار انزعاج السيدة التي سبق أن تحدثت علناً عن مشكلة تساقط الشعر التي تعاني منها.

وما كان من ويل الذي ضحك في البداية للدعابة إلا أن صعد إلى خشبة المسرح وصفع روك، فسُمع صوت الصفعة في الميكروفونات وسط ذهول الجمهور الموجود في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم على الشاشات.

وسخر "كريس روك" من الرأس الحليق زوجة "ويل سميث"، "جادا بينكت سميث"، وهي مصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة.

وأظهرت لقطات مصورة من الحفل الضخم، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الممثل الشهير يمضي إلى حيث كان روك على منصة توزيع الجوائز ويسدد لكمة إلى وجهه طنت في مسامع الحاضرين.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL