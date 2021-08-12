فيديو وصور.. أودي ومرسيدس تطرحان سيارات من عالم آخر

شفق نيوز/ كشف عملاقيّ صناعة السيارات الألمانية، أودي ومرسيدس، عن إنتاجهما الجديد من السيارات الكهربائية بطرح سيارتين أشبه ما تكونان بالمركبات الفضائية التي تظهر في بعض أفلام الخيال العلمي.

ودخلت الشركتان خلال الشهر الجاري سوق السيارات الكهربائية بقوة كبيرة، بعد طرح سيارتين كهربائيتين كانتا محط أنظار وسائل الإعلام العالمية، بسبب الميزات "غير المتوقعة والفريدة جدا" في هذه السيارات عالية الكفاءة والحداثة.

وبعد مضي أسبوع تقريبا على الضجة الكبيرة التي أحدثتها شركة مرسيدس الألمانية بطرحها سيارتها الجديدة الكهربائية (EQS) ذات المواصفات الفريدة جدا، التي اعتبرها البعض "قادمة من عالم الفضاء" بسبب إنارتها وشكل المقصورة الداخلية وألوانها السحرية، أطلقت شركة "أودي" سيارة كهربائية جديدة تصدرت عناوين الصحف العالمية، بسبب قدرتها على التمدد وفرادتها الكبيرة.

وحازت سيارة مرسيدس بنز الكهربائية من فئة (EQS) على اهتمام واسع جدا بسبب الميزات الفريدة المضمنة بهذه السيارة مثل استدارة العجلات الخلفية وشاشتها الفريدة والتقنيات المتطورة جدا والتي اعتبرها هواة عالم السيارات وخبرائها بمثابة السيارة التي ستخرج تسلا الأمريكية من الهيمنة على عالم السيارات الكهربائية الفاخرة.

ولكن أودي الشركة الألمانية الشهيرة في عالم السيارات الفاخرة، لم تتأخر أيضا في ركب السباق الجديد، حيث كشفت قبل أيام عن وحشها الكهربائي، Skysphere.

ووصفت الشركة سيارتها الجديدة بـ"الوحش" بسبب قدراتها الفريدة ومقدمتها الكبيرة والمهيبة التي تستطيع التمدد إلى الأمام لتزيد من طول السيارة وبالتالي من مساحة المقصورة الداخلية.

وعلى الرغم من أن السيارة الجديدة ما تزال في طور التجريب، إلا أنها أثبتت كفاءتها على الطرقات حيث نشر لها العديد من المشاهد الرائعة من الطرقات.

وبحسب موقع شركة أودي، بلمسة زر واحدة، يمكن للسائق الاختيار بين تجربة القيادة الخاصة والفريدة للسيارة الكهربائية التي يبلغ طولها 4.94 مترًا في الوضع الرياضي مع عجلات مخفضة.

Фотопост: Audi показала концептуальный раздвигающийся фаэтон Skysphere - https://t.co/YyB67SLbqr pic.twitter.com/iqCRgIGmpf — Wylsacom RED PRO (@WylsacomRed) August 11, 2021

أو اختيار القيادة الذاتية بسائق إلكتروني بعد توسع السيارة لتصبح بطول 5.19 مترا في وضع القيادة Grand Touring مع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية ومشاهدة السماء ومنح مساحة إضافية في المقصورة عن طريق إبعاد شاشة التحكم وإخفاء المقود في تابلو السيارة.

واعتبرت وسائل الإعلام العالمية المتخصصة بعالم السيارات أن هذه الإصدارين الجديدين قد يشكلان "قنبلة في عالم السيارات الكهربائية" الأمر الذي قد يخرج شركة "تسلا" الأمريكية التي تربعت على عرش صناعة السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة، من المنافسة على مستوى السيارات الفاخرة.