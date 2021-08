فيديو وصور.. أودي ومرسيدس تطرحان سيارات من عالم آخر

شفق نيوز/ كشف عملاقيّ صناعة السيارات الألمانية، أودي ومرسيدس، عن إنتاجهما الجديد من السيارات الكهربائية بطرح سيارتين أشبه ما تكونان بالمركبات الفضائية التي تظهر في بعض أفلام الخيال العلمي.

ودخلت الشركتان خلال الشهر الجاري سوق السيارات الكهربائية بقوة كبيرة، بعد طرح سيارتين كهربائيتين كانتا محط أنظار وسائل الإعلام العالمية، بسبب الميزات "غير المتوقعة والفريدة جدا" في هذه السيارات عالية الكفاءة والحداثة.

وبعد مضي أسبوع تقريبا على الضجة الكبيرة التي أحدثتها شركة مرسيدس الألمانية بطرحها سيارتها الجديدة الكهربائية (EQS) ذات المواصفات الفريدة جدا، التي اعتبرها البعض "قادمة من عالم الفضاء" بسبب إنارتها وشكل المقصورة الداخلية وألوانها السحرية، أطلقت شركة "أودي" سيارة كهربائية جديدة تصدرت عناوين الصحف العالمية، بسبب قدرتها على التمدد وفرادتها الكبيرة.

