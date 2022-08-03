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فيديو وصور.. إزالة الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة

Category: منوعـات

Date: 2022-08-03T04:36:34+0000
فيديو وصور.. إزالة الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة

شفق نيوز/ أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إزالة الحواجز الوقائية المحيطة بالحرم المكي، وذلك بالتزامن مع بدء موسم العمرة.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، في بيان إن القرار يهدف لتسهيل المناسك خصوصا مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة.

ونشر حساب رئاسة شؤون الحرمين، الأربعاء، مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لرفع الحواجز الوقائية المحيطة بالحرم المكي، بعد صدور القرار.

وفي 1 يوليو/ تموز 2020، تم وضع الحواجز الوقائية حول محيط الكعبة لأول مرة، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا بالمملكة.

وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، قررت السعودية رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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