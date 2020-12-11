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فيديو: هيا الشعيبي تصرخ بصوت مرتفع خوفاً من فحص (كورونا)

Category: منوعـات

Date: 2020-12-11T09:24:41+0000
فيديو: هيا الشعيبي تصرخ بصوت مرتفع خوفاً من فحص (كورونا)

شفق نيوز /كثيراً ما تثير الفنانة الكويتية هيا الشعيبي الجدل بسبب مواقفها المختلفة. وهو ما حدث أخيراً إثر انتشار فيديو جديد لها أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وتبين أنه سُجل بينما كانت تستعد للخضوع للفحص الخاص بفيروس (كورونا) المستجد المعروف علمياً باسم PCR.

وبدت هيا في المقطع المصوّر الذي تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وهي تجلس في أحد المراكز الصحية فيما يحاول أحد العاملين فيه إدخال أداة الفحص في أنفها. إلا أنها أبعدت رأسها إلى الخلف وصرخت بصوت مرتفع، بحسب (لها).

وعرضّها هذا لموجة واسعة من الانتقادات، واعتبر الكثيرون أنه مجرد تمثيل فيما أشار آخرون إلى أنها تبالغ في إظهار خوفها لأن الفحص مزعج لكنه لا يسبب الرعب. وحقق المقطع على أحد تلك الحسابات أكثر من 47 ألف مشاهدة.

ويُشار إلى أن هيا كانت قد أثارت موجة من الغضب بسبب فيديو أعلنت فيه طرد سائقها الخاص بعد 12 عاماً من العمل لديها. وقالت إن أسباب الطرد كثيرة، منها أنه "ثرثار كبير ويرغي مع الخادمات كثيراً الى درجة انهن اشتيكن منه"، كما أنه أنه يدخّن السجائر عل مرأى من أبنائها، وكسول ودائم النوم.

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