فيديو.. إنقاذ امرأة غرقت سيارتها في نهر متجمد

شفق نيوز/ كانت سيارة تقودها امرأة تسير فوق نهر متجمد في كندا، وفي الأثناء، وقع أسوأ ما يمكن توقعه، حيث تحطم الجليد وغاصت السيارة في مياه النهر الباردة للغاية.

ووقعت الحادثة في نهر ريدو في مقاطعة أوتاوا الكندية، بحسب ما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء.

Listener video of a water rescue on the Rideau River in Manotick #ottnews #TheMorningRush @billcarrolltalk pic.twitter.com/81CdtxFSYX