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فيديو.. ناسا تنشر أول مقطع صوتي من المريخ

Category: منوعـات

Date: 2021-02-22T21:30:45+0000
فيديو.. ناسا تنشر أول مقطع صوتي من المريخ

شفق نيوز/ نشرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الاثنين أول مقطع صوتي من المريخ هو صوت خافت للريح التقطته المركبة الجوالة برسفيرنس.

لم يعمل الميكروفون أثناء الهبوط، لكن العربة الجوالة تمكنت من التقاط الصوت بمجرد هبوطها على سطح المريخ.

وشغّل مهندسو وكالة ناسا مقطعًا صوتيًا قصيرًا لما قالوا إنه هبة ريح على السطح.

وأظهر مقطع الفيديو ومدته ثلاث دقائق و25 ثانية فتح المظلة وهبوط العربة الجوالة على السطح وسط سحابة من الغبار.

وقال مايكل واتكينز، مدير مختبر الدفع النفاث التابع لناسا للصحافيين "هذه لقطات فيديو رائعة حقًا، وأضاف "إنها المرة الأولى التي نتمكن فيها من تصوير حدث مثل الهبوط على المريخ".

وقالت جيسيكا صامويلز، مديرة مهمة برسفيرنس على السطح إن العربة الجوالة تعمل كما هو متوقع حتى الآن. وأضافت "يسعدني أن أعلن أن برسفيرنس بخير".

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